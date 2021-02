Variante Covid, Galli: “Ho reparto invaso, presto problemi seri” (Di martedì 16 febbraio 2021) “Variante Covid nuova, possibile ondata nuova. presto avremo problemi più seri in Italia”. Il professor Massimo Galli, primario di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, sintetizza così la situazione legata alla diffusione della Variante inglese del coronavirus in Italia. “Le avvisaglie ci sono se guardiamo al di là del nostro naso, dobbiamo vedere cosa succede negli altri paesi. Non ci siamo inventati noi le varianti, ci sono e sono più contagiose. E’ un dato di fatto, non possiamo fare una trattativa sindacale o politica con il virus”, dice Galli a Mattino Cinque. “E’ inutile fare il discorso del disastro che sta provocando questo virus, siamo tutti d’accordo che vorremmo riaprire tutto. Ma io mi ritrovo il reparto ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 febbraio 2021) “nuova, possibile ondata nuova.avremopiùin Italia”. Il professor Massimo, primario di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, sintetizza così la situazione legata alla diffusione dellainglese del coronavirus in Italia. “Le avvisaglie ci sono se guardiamo al di là del nostro naso, dobbiamo vedere cosa succede negli altri paesi. Non ci siamo inventati noi le varianti, ci sono e sono più contagiose. E’ un dato di fatto, non possiamo fare una trattativa sindacale o politica con il virus”, dicea Mattino Cinque. “E’ inutile fare il discorso del disastro che sta provocando questo virus, siamo tutti d’accordo che vorremmo riaprire tutto. Ma io mi ritrovo il...

ladyonorato : Questo allarmismo con gli appelli a “misure rafforzate” per fermare la “variante inglese” sono l’ennesima prova di… - SkyTG24 : Covid, boom di contagi a Pescara: “65% dovuto a variante inglese, ricoverati anche 30enni” - Corriere : Covid: la variante inglese è anche più letale, nuova conferma - Marko_Morandi : RT @Zippo88lrr: Anche in #Svizzera apertura impianti non ha portato nulla, anzi. Da metà dicembre, nonostante lo scoppio della variante ing… - 0l0lol0l0 : RT @SardiniaPost: Proprio nel momento in cui gli esperti si dividono sul lockdown totale di fronte all’avanzata della variante inglese del… -