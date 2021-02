Ue | all' Ecofin si discute dei piani di rilancio

MaxRibaudo : @borghi_claudio @Marcell77640487 Il governo si presenta con Franco che sta parlando all'Ecofin e gli auguri di Bide… - granieri_gianlu : @malatempora9 @borghi_claudio È l’unico ministro che guardavo... gli altri vengono dopo! Chi va all’ecofin è chi siede al MEF! -

Ultime Notizie dalla rete : all Ecofin

Formiche.net

Dopo l'Eurogruppo di ieri oggi la riunione dei ministri delle finanze europei e cioè l'. Si discuterà dei piani di rilancio Ue in tempo di pandemia, del Recovery Fund che una settimana fa ha ...Battesimo europeo per Daniele Franco A proposito di Ue, oggi Daniele Franco, neo ministro dell'economia, parteciperà in teleconferenza,, il vertice dei ministri dell'economia dei paesi ...Tra le sfide avvisa Moody's, la possibile opposizione di alcuni partiti o gruppi parlamentari alle riforme giudiziarie e amministrative ...Mentre il fronte politico registra turbolenze ancora prima del discorso di Draghi alle Camere e del successivo voto di fiducia, la giornata presenta appuntamenti di rilievo principalmente per l’econom ...