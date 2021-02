“Torniamo ad avere un rapporto” Tommaso Zorzi vuota il sacco e svela un importante segreto della propria vita privata (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel giorno di San Valentino Tommaso Zorzi, non avendo un fidanzato, decide di scrivere una lettera ad una persona che gli manca molto, Aurora Ramazzotti, con la quale era molto amico. I due si sono allontanati a causa di alcune incomprensioni e l’influencer vorrebbe riallacciare l’amicizia, così interrogato su questo giorno dedicato all’amore dichiara: Aurora è la prima persona che chiamo nel giorno di San Valentino per lamentarmi della mia vita sentimentale. Dato che lei sotto questo aspetto è molto fortunata, riesce sempre un po’ a tirarmi su, a farmela pesare di meno. Se riusciremo a recuperare questo rapporto? Speriamo Il rapporto col padre Non solo con Aurora però, Tommaso ha confessato di voler anche ricreare un rapporto con il ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel giorno di San Valentino, non avendo un fidanzato, decide di scrivere una lettera ad una persona che gli manca molto, Aurora Ramazzotti, con la quale era molto amico. I due si sono allontanati a causa di alcune incomprensioni e l’influencer vorrebbe riallacciare l’amicizia, così interrogato su questo giorno dedicato all’amore dichiara: Aurora è la prima persona che chiamo nel giorno di San Valentino per lamentarmimiasentimentale. Dato che lei sotto questo aspetto è molto fortunata, riesce sempre un po’ a tirarmi su, a farmela pesare di meno. Se riusciremo a recuperare questo? Speriamo Ilcol padre Non solo con Aurora però,ha confessato di voler anche ricreare uncon il ...

