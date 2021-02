Top Gun 2 Maverick, è possibile che sarà proprio a lui a morire nel sequel (Di martedì 16 febbraio 2021) Per quanto possa sembrare folle ai fan del franchise, il tanto atteso sequel di Top Gun Maverick potrebbe finire con la morte dell’iconico personaggio di Tom Cruise. Nel tanto atteso film successivo, secondo una teoria dei fan, non sarebbe lo studente di Maverick o il suo amico forgiato dal fuoco Iceman che finirà nella bara che si è vista nel trailer di Top Gun Maverick, bensì proprio il pilota collaudatore. Può sembrare sorprendente, ma considerando il famigerato “bisogno di velocità” di Maverick, che lo vive come una specie di ossessione, mettendo in pericolo anche la vita di Goose che, infatti, è morto precocemente, non è impossibile immaginare che questo potrebbe portare alla morte del protagonista. Dopotutto, nonostante il suo tono divertente, l’attenzione del ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 16 febbraio 2021) Per quanto possa sembrare folle ai fan del franchise, il tanto attesodi Top Gunpotrebbe finire con la morte dell’iconico personaggio di Tom Cruise. Nel tanto atteso film successivo, secondo una teoria dei fan, non sarebbe lo studente dio il suo amico forgiato dal fuoco Iceman che finirà nella bara che si è vista nel trailer di Top Gun, bensìil pilota collaudatore. Può sembrare sorprendente, ma considerando il famigerato “bisogno di velocità” di, che lo vive come una specie di ossessione, mettendo in pericolo anche la vita di Goose che, infatti, è morto precocemente, non è imimmaginare che questo potrebbe portare alla morte del protagonista. Dopotutto, nonostante il suo tono divertente, l’attenzione del ...

tuttopuntotv : Top Gun 2 Maverick, è possibile che sarà proprio a lui a morire nel sequel - FrancescoDiGes3 : @Jbastianich Perché anziché fare il sex symbol dopo Top Gun non hai fatto altri film? - RedBlack85 : Mission Impossible 7 e 8 non saranno più girati uno dietro l'altro - radiokemonia : Stai ascoltando: Berlin-Take My Breath Away (Love Theme from 'Top Gun') -1986- La musica anni 80 solo su… - VMilesMoralesV : @weasleydivino Ma hp so 75 film, top gun è UNO -