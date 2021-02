Tar Campania respinge due ricorsi di genitori ‘No-DaD’ (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Tar Campania ha respinto due ricorsi di genitori per la riapertura delle scuole rispettivamente nei comuni di Castellammare di Stabia e di Poggiomarino, in provincia di Napoli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Tarha respinto duediper la riapertura delle scuole rispettivamente nei comuni di Castellammare di Stabia e di Poggiomarino, in provincia di Napoli. L'articolo .

