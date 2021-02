Simeone: “Joao Felix guarito. Domani sarà con noi” (Di martedì 16 febbraio 2021) Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, in conferenza stampa ha presentato la gara di Domani di Liga contro il Levante. Queste le sue parole: “Joao Felix ha grande voglia e non vede l’ora di tornare in campo. Sta bene, anche perché non ha avuto tanti sintomi. Pensiamo di poter contare anche su di lui Domani, ma non abbiamo ancora deciso se e quanto giocherà. Faremo le nostre valutazioni e scioglieremo le riserve soltanto nel giorno della partita”. Foto: Twitter Atletico L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 febbraio 2021) Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego, in conferenza stampa ha presentato la gara didi Liga contro il Levante. Queste le sue parole: “ha grande voglia e non vede l’ora di tornare in campo. Sta bene, anche perché non ha avuto tanti sintomi. Pensiamo di poter contare anche su di lui, ma non abbiamo ancora deciso se e quanto giocherà. Faremo le nostre valutazioni e scioglieremo le riserve soltanto nel giorno della partita”. Foto: Twitter Atletico L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

