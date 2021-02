Pagelle TV della Settimana 8-14 02 2021 Promossi De Lucia e Ruta Bocciati Ciao Maschio e Parlami d’Amore

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 16 febbraio 2021)d'Amore9 a C’è Posta Per Te. L’appuntamento del sabato sera è diventato una sorta di rituale collettivo che, anzichè logorarsi, si rafforza anno dopo anno. L’audience si specchia nel paese reale per una catarsi condivisa con oltre 6 milioni di spettatori. Anche quest’anno il people show si conferma il programma più visto attestandosi, allo stesso tempo, come una delle edizioni maggiormente seguite nella longeva storia del programma, alla facciaframmentazione e degli OTT! 8 a Vincenzo De. Prima a Stasera Tutto è Possibile poi a Domenica In, negli ultimi giorni è schizzato l’indice di popolarità dell’imitatore grazie ad un’azzeccatissima parodia di Barbara D’Urso. Bravo, ne sentiremo parlare. 7 a Maria Teresa. Un po’ ci fa, un po’ ci è, e il GF Vip, rendendola ...