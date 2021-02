Omicidio di Ilenia Fabbri: gli ultimi istanti di vita della 46enne nel racconto di una vicina (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono trascorsi 10 giorni da quell’alba di sangue e orrore a Faenza, quando la 46enne Ilenia Fabbri è stata uccisa nella sua abitazione, e le indagini hanno subito una prima svolta con l’apertura di un fascicolo a carico dell’ex marito della donna, Claudio Nanni, indagato per Omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota. Un delitto su commissione, tra le ipotesi della Procura che lavora incessantemente a risolvere il caso. Poche ore fa, una vicina di casa della vittima ha svelato cosa ha sentito alle prime luci di quel 6 febbraio. E in un audio spuntano le parole dell’ex marito e della figlia nei drammatici minuti che seguono l’allarme lanciato dall’amica di quest’ultima. La testimonianza della ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono trascorsi 10 giorni da quell’alba di sangue e orrore a Faenza, quando laè stata uccisa nella sua abitazione, e le indagini hanno subito una prima svolta con l’apertura di un fascicolo a carico dell’ex maritodonna, Claudio Nanni, indagato perpluriaggravato in concorso con persona ignota. Un delitto su commissione, tra le ipotesiProcura che lavora incessantemente a risolvere il caso. Poche ore fa, unadi casavittima ha svelato cosa ha sentito alle prime luci di quel 6 febbraio. E in un audio spuntano le parole dell’ex marito efiglia nei drammatici minuti che seguono l’allarme lanciato dall’amica di quest’ultima. La testimonianza...

RaiNews : I funerali di #IleniaFabbri, uccisa in casa a #faenza - SoniaOranges : Ilenia Fabbri, omicidio di Faenza, al funerale le amiche indossano le scarpe rosse e accusano l’ex (presente): «La… - Daniele_Manca : Ilenia Fabbri, omicidio di Faenza, al funerale le amiche indossano le scarpe rosse e accusano l’ex (presente): «La… - rebeccalandi88 : Ilenia Fabbri uccisa a Faenza, ai funerali anche l'ex marito indagato per l'omicidio - infoitinterno : Faenza | omicidio di Ilenia Fabbri | in un audio di 21 minuti il viaggio in auto di padre e figlia Lui diceva | “St… -