Ngozi Okonjo-Iweala è stata nominata a capo della WTO | sarà la prima donna a ricoprire la carica

(Di martedì 16 febbraio 2021) Lunedì i 164 stati membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (in inglese World Trade Organization, WTO) hanno formalizzato la nomina didell’organizzazione., ex ministra delle finanzeNigeria, è lae laleader

L'economista nigeriana è la persona giusta per salvare l'ormai debole ..."Alle donne vengono affidati ruoli di leadership soltanto quando le cose si mettono davvero male" scriveva anni fa l'economista nigeriana- Iweala, nominata ieri direttore generale dell'Organizzazione mondiale per il commercio. Sarà lei, prima donna e prima africana, a prendere dal primo marzo le redini della Wto , in uno ...Lunedì i 164 stati membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (in inglese World Trade Organization, WTO) hanno formalizzato la nomina di Ngozi Okonjo-Iweala a capo dell’organizzazione. Okonjo-I ...La nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, ex ministra delle Finanze della Nigeria, è stata nominata al vertice dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto). Il suo incarico incomincerà il primo marzo e du ...