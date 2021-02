Milleproroghe | Bazoli | ‘bene stop emendamenti su prescrizione’

(Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) – “Siamo soddisfatti che, come avevamo auspicato, i gruppi che avevano presentatosulla prescrizione al decretoabbiano deciso di non metterli ai voti”. Lo dice il deputato del Pd Alfredo, capogruppo Pd in commissione Giustizia della Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Gli emendanti sono incistati nel, un decreto che non può scadere. Se si vuol cogliere ... il capogruppo democratico in commissione Giustizia Alfredochiede di cogliere l'occasione ...Tra un attimo vedremo perchétrova la prospettiva coerente con la natura stessa dell'...dato notizia che sono stati dichiarati tutti ammissibili nell'ambito dell'esame sul decreto, ...Roma, 16 feb (Adnkronos) – “Siamo soddisfatti che, come avevamo auspicato, i gruppi che avevano presentato emendamenti sulla prescrizione al decreto Milleproroghe abbiano deciso di non metterli ai vot ...ROMA - "En attendant Cartabia". Si può intitolare così questa ennesima puntata della lunghissima guerra sulla prescrizione. Una guerra che oggi, stando alle carte, c'è. Ma che in realtà non c'è. Certo ...