Lockdown | Crisanti accoglie la richiesta di Ricciardi “Si deve fare ora!”

(Di martedì 16 febbraio 2021) L’obiettivo sembrerebbe quello di contrastare il diffondersi della sempre più pericolosa variante inglese del coronavirus. Rimpiange l’estate il dottor., secondo lui andava sfruttata meglio la situazione di Rt quasi a zero di Maggio, posttotale del paese. “Se a maggio avessimo prolungato ilper altri 15-20 giorni avremmo azzerato i contagi e avremmo potuto blindare l’Italia e probabilmente oggi staremmo in una situazione vicina a quella della Corea del Sud o della Nuova Zelanda”. Il virologo, analizzando la situazione al programma di Rai3 “Agorà”, dove è intervenuto come ospite, ha espresso la sua profonda paura per la variante inglese covid: “La variante inglese in 15 giorni passa dal 10 per cento tranquillamente al 60-70 per cento con le conseguenze che abbiamo visto in Inghilterra con ...