L'Etna torna a ruggire: chiuso pure l'aeroporto. Pioggia di sassi e cenere su Catania (Di martedì 16 febbraio 2021) Roberta Damiata Una spettacolare eruzione dovuta ad un cedimento della parte superficiale del cratere Sud-est dell'Etna sta preoccupando gli abitanti della zona. "Fenomeno normale" dicono gli esperti, ma i paesi della zona chiedono a Musumeci lo stato di calamità Nonostante lo spettacolo unico, torna a far paura l’Etna che oggi è tornato ad eruttare dal cratere Sud-est, proiettando un’alta nube scura su tutta la zona visibile a chilometri di distanza. Un lungo fiume di lava alimentato da una spinta molto potente si sta attualmente dirigendo dentro la Valle del Bove nel versante orientale del vulcano. Una fontana di lava alta oltre 50 metri ha formato l’impressionante colonna di fumo che ha costretto alla chiusura l’aeroporto internazionale di Catania. E proprio in ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) Roberta Damiata Una spettacolare eruzione dovuta ad un cedimento della parte superficiale del cratere Sud-est dell'sta preoccupando gli abitanti della zona. "Fenomeno normale" dicono gli esperti, ma i paesi della zona chiedono a Musumeci lo stato di calamità Nonostante lo spettacolo unico,a far paura l’che oggi èto ad eruttare dal cratere Sud-est, proiettando un’alta nube scura su tutta la zona visibile a chilometri di distanza. Un lungo fiume di lava alimentato da una spinta molto potente si sta attualmente dirigendo dentro la Valle del Bove nel versante orientale del vulcano. Una fontana di lava alta oltre 50 metri ha formato l’impressionante colonna di fumo che ha costretto alla chiusura l’internazionale di. E proprio in ...

