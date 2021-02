Lazio, da metà marzo parte la vaccinazione nelle carceri. L’assessore: “Ora è il turno degli over 80, poi tocca a insegnanti e detenuti” (Di martedì 16 febbraio 2021) A metà marzo nel Lazio inizierà la somministrazione del vaccino anti-Covid ai detenuti e al personale carcerario. A renderlo noto è L’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, durante un’audizione in consiglio regionale. A oggi, la Regione ha superato la soglia delle 295mila dosi somministrate, mentre sono oltre 116mila le persone che hanno già ricevuto i richiami. Un’accelerazione nella tabella di marcia dovuta al fatto che le vaccinazioni degli operatori sanitari sono state quasi completate. Come riferisce L’assessore “sono rimasti alcuni operatori sanitari privati“. Nel frattempo, “da alcuni giorni sono iniziate le somministrazioni per gli over 80: ad oggi abbiamo superato 54mila vaccinati e oltre 260mila prenotati”. Con il ritmo attuale, che potrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Anelinizierà la somministrazione del vaccino anti-Covid aie al personale carcerario. A renderlo noto èalla Sanità, Alessio D’Amato, durante un’audizione in consiglio regionale. A oggi, la Regione ha superato la soglia delle 295mila dosi somministrate, mentre sono oltre 116mila le persone che hanno già ricevuto i richiami. Un’accelerazione nella tabella di marcia dovuta al fatto che le vaccinazionioperatori sanitari sono state quasi completate. Come riferisce“sono rimasti alcuni operatori sanitari privati“. Nel frattempo, “da alcuni giorni sono iniziate le somministrazioni per gli80: ad oggi abbiamo superato 54mila vaccinati e oltre 260mila prenotati”. Con il ritmo attuale, che potrebbe ...

