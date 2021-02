La storia di Margherita Hack in un fumetto (Di martedì 16 febbraio 2021) Roberta Balestrucci Fancellu e Laura Vivacqua raccontano Margherita Hack in un graphic novel che spazia dai misteri dell’universo ai quesiti della scienza di ieri e di oggi Due personaggi, tre colori, e un viaggio in bicicletta attraverso l’Italia di mezzo secolo fa. Questi gli ingredienti del graphic novel Margherita Hack. In bicicletta tra le stelle, l’ultimo arrivato nella collana Biografie… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 16 febbraio 2021) Roberta Balestrucci Fancellu e Laura Vivacqua raccontanoin un graphic novel che spazia dai misteri dell’universo ai quesiti della scienza di ieri e di oggi Due personaggi, tre colori, e un viaggio in bicicletta attraverso l’Italia di mezzo secolo fa. Questi gli ingredienti del graphic novel. In bicicletta tra le stelle, l’ultimo arrivato nella collana Biografie… L'articolo Corriere Nazionale.

