InfraChallenge 2021 nell’agenda del G20 | l’iniziativa punta a infrastrutture moderne e resilienti

(Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Individuare e sviluppare soluzioni innovative a livello globale, per migliorare lee renderle più. È l’obiettivo dellalanciata dal Global Infrastructure Hub (GI hub) e inseritadella Presidenza italiana del G20. Chi può partecipare La competizione è rivolta a partecipanti da tutto il mondo, chiamati a proporre idee e progetti in grado di supportare l’azione del G20 che mira a promuovere gli investimenti, la sostenibilità e la trasformazione tecnologica nel settore. In particolare, l’a costruire e mantenere, capaci di migliorare le condizioni di vita e produrre ...

Ultime Notizie dalla rete : InfraChallenge 2021

Il Messaggero

Individuare e sviluppare soluzioni innovative a livello globale, per migliorare le infrastrutture e renderle più moderne e resilienti . È l'obiettivo della, l'iniziativa lanciata dal Global Infrastructure Hub (GI hub) e inserita nell'agenda della Presidenza italiana del G20 . Chi può partecipare La competizione è rivolta a ...: gli obiettivi e come funziona L'sarà dedicata, in particolare, all'importanza di costruire e mantenere infrastrutture resilienti, capaci di migliorare le ...InfraChallenge 2021, l'iniziativa in agenda al G20 per migliorare le infrastrutture anche ai tempi del Covid: obiettivi e come funziona.(Teleborsa) – Individuare e sviluppare soluzioni innovative a livello globale, per migliorare le infrastrutture e renderle più moderne e resilienti. È l’obiettivo della InfraChallenge 2021, ...