Incontro tra Salvini e Zingaretti Diversamente alleati o salta tutto

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il governo Draghi è ormai nato, manca solo la fiducia in Parlamento per dare l'avvio definitvo. Già domani in Senato ci sarà la prima votazione e l'atteso discorso del nuovo premier. Ma quello che conterà maggiormente sarà la volontà di partiti tanto dversi tra loro di garantire la stabilità al nuovo esecutivo. In questa ottica - si legge sul Corriere della Sera - ieri è avvenuto un inedito faccia a faccia tra leader,si sono incontrati. E lo stesso leader del Carroccio vedrà anche Luigi Di Maio dopo aver visto Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, è chiaro chefarà altrettanto. Gli appuntamenti bilaterali sono funzionali a costruire una rete di protezione all’esecutivo. I leader della grande coalizione stanno così mettendo a punto quel metodo di lavoro tra i «...