TV7Benevento : Governo: Moretto (Iv), 'richiesta risarcimento donne amara, più dignitoso il silenzio'... - garfweek : @sara_moretto @ItaliaViva Siete dietro ai posti di questo schifosissimo Governo delle banche delle dx e della troika - sara_moretto : Di fronte a un governo sbilanciato al maschile, nei partiti che più hanno contribuito a questo risultato scatta la… - sara_moretto : Oggi inizia la campagna vaccinale per gli over80. Un altro passo fondamentale nella lotta al #Covid. Il governo dov… - Pippo9871 : @sara_moretto @ItaliaViva LA GIOIA È CHE NON CI SIETE AL GOVERNO!!! BEL TRATTAMENTO AVETE RICEVUTO, INVECE DI COSTR… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Moretto

SardiniaPost

Il testo è già predisposto ed è a disposizione del nuovo". A dirlo è la deputata Sara, componente della cabina di regia nazionale di Italia Viva. "Il 2020 è stato, come sappiamo, un ...Così come la Lega di Salvini, che a Napoli ha Vincenzocome capogruppo, che non si è ancora ... Sebbene - come per ilDraghi che ha riunito il centrodestra con il centrosinistra - anche ...Roma, 16 feb (Adnkronos) – “Di fronte a un governo sbilanciato al maschile, nei partiti che più hanno contribuito a questo risultato scatta la richiesta di risarcimento: “adesso vogliamo i posti”. È q ...Roma, 16 feb. (Adnkronos) - “Il 28 di febbraio per molte aziende scatta 'l’ora X', in quanto scade la proroga dello stop alla riscossione di 50 milioni di cartelle. È la prima emergenza che deve affro ...