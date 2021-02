**Governo: Fico a M5S, 'non è questione di alleanze ma di interesse pubblico'** (2) (Di martedì 16 febbraio 2021) () - "E il Movimento? Il Movimento -prosegue Fico- ha deciso come sempre attraverso i suoi strumenti. Abbiamo votato su Rousseau ed è stata assunta una decisione. E lasciatemi dire un'altra cosa: qui non stiamo facendo nessuna alleanza con Forza Italia o con la Lega, proprio nessuna. E non abbiamo firmato cambiali in bianco. Non è una questione di alleanze, ma di capire qual è oggi l'interesse pubblico, cos'è che viene prima di noi, di tutti noi, e prima delle esigenze di ogni partito. Lo voglio ricordare perché ho come l'impressione che nel dibattito di questi giorni sia scomparso il Paese, e le sofferenze che tanti stanno vivendo". "Da che parte stiamo? Abbiamo sempre detto che il Movimento serve l'interesse dei cittadini prima di ogni altra cosa. E proprio ora dobbiamo comportarci ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) () - "E il Movimento? Il Movimento -prosegue- ha deciso come sempre attraverso i suoi strumenti. Abbiamo votato su Rousseau ed è stata assunta una decisione. E lasciatemi dire un'altra cosa: qui non stiamo facendo nessuna alleanza con Forza Italia o con la Lega, proprio nessuna. E non abbiamo firmato cambiali in bianco. Non è unadi, ma di capire qual è oggi l', cos'è che viene prima di noi, di tutti noi, e prima delle esigenze di ogni partito. Lo voglio ricordare perché ho come l'impressione che nel dibattito di questi giorni sia scomparso il Paese, e le sofferenze che tanti stanno vivendo". "Da che parte stiamo? Abbiamo sempre detto che il Movimento serve l'dei cittadini prima di ogni altra cosa. E proprio ora dobbiamo comportarci ...

