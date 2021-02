Governo Draghi, la fiducia a distanza di Napolitano: “Non sarò in aula per ragioni di salute, ma voglio esprimere il mio sostegno” (Di martedì 16 febbraio 2021) Non sarà in aula per motivi di salute, come ormai purtroppo gli capita da tempo. Ma ha voluto mandare un messaggio di sostegno a Mario Draghi. Una decisione dall’altro valore simbolico quella di Giorgio Napolitano, l’ex presidente della Repubblica che da senatore a vita avrebbe la possibilità di votare la fiducia al nuovo esecutivo. “Non potendo essere presente al dibattito sulla fiducia per ragioni di salute, desidero esprimere il mio convinto sostegno alla scelta del Presidente Mattarella per un Governo presieduto da Mario Draghi, e sostenuto con intento unitario da un ampio arco di forze politiche“, fa sapere il capo dello Stato emerito, regista – ormai dieci anni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Non sarà inper motivi di, come ormai purtroppo gli capita da tempo. Ma ha voluto mandare un messaggio dia Mario. Una decisione dall’altro valore simbolico quella di Giorgio, l’ex presidente della Repubblica che da senatore a vita avrebbe la possibilità di votare laal nuovo esecutivo. “Non potendo essere presente al dibattito sullaperdi, desideroil mio convintoalla scelta del Presidente Mattarella per unpresieduto da Mario, e sostenuto con intento unitario da un ampio arco di forze politiche“, fa sapere il capo dello Stato emerito, regista – ormai dieci anni ...

