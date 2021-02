ItaSportPress : Gattuso e i suoi baffi: questa volta va dal barbiere e... (VIDEO) - - fran_rkid : Ho letto cose. Ho letto che è colpa di Gattuso non aver tutelato la salute dei suoi giocatori. Ho letto che di Osp… - ginoprometeo : Complimenti per il suo 'equilibrio sportivo'..sono d'accordo con Lei, e sono contentissimo x Gattuso e del comport… - sportstatistica : @1926_cri @Abba84Fabio No, non è lo stesso staff quest'anno gattuso ha aggiunto fra i suoi fallimenti qualche nuovo nello staff - Ciblan3 : @Mikyerry L'Atalanta nelle ultime 5 partite con Genoa, Udinese, Milan, Lazio e Torino ha fatto appena 6 punti su 15… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso suoi

... ma anche dalla scelta didi giocare come meglio si addice al Napoli, ovvero da provinciale. 'Certamente la Juve ha deluso molto. Innanzitutto neigiocatori più celebrati, Ronaldo e ...Una tegola pesante per il Napoli, visto che il messicano, con i13 gol, è il miglior marcatore azzurro. E' un brutto momento, per, con Osimhen ancora non al meglio, Petagna che oggi ...Manolas ha lasciato Napoli per qualche giorno, il difensore azzurro è tornato in Grecia dove incontrerà il suo fisioterapista di fiducia.Koulibaly e Ghoulam sono ancora positivi al Covid-19, non recupereranno per la gara di Europa League, si spera che possano negativizzarsi in tempo per la trasferta di campionato contro l’Atalanta. La ...