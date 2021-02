Formia | in manette 44enne | aveva assaltato una banca nel 2018 e non solo

(Di martedì 16 febbraio 2021) A, in provincia di Latina, nel corso di questa notte, 16 Febbraio, un uomo di origine campana, conosciuto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto. I precedenti e la rapina allaL’uomo era conosciuto come noto malvivente di origine campana con numerosi precedenti per rapina, sequestro di persona e furto, e membro di un commando che, nella notte dell’11 novembre del, si era reso protagonista di un colpo ai danni di un’Agenzia BNL di Lecce e chefruttato agli audaci malviventi un bottino di oltre 1 milione di euro. Nella circostanza, gli autori del furto si erano introdotti all’interno del caveau della, svaligiando il contenuto delle cassette di sicurezza. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Lecce e dal Servizio Centrale Operativo della Polizia ...

Quattro persone in manette per il furto avvenuto l'11 novembre 2018, quando la banca fu svaligiata da un gruppo di malviventi che asportarono denaro e gioielli per un milione di euro ...
FORMIA – C'è anche un uomo di 44 anni di Formia, Luciano Romano, tra i quattro arrestati per il maxi furto tentato nel caveau della Banca nazionale del Lavoro di Lecce messo a segno l'11 novembre del ...