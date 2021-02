Final Fantasy XIV mostra la vita quotidiana degli avventurieri in un nuovo cortometraggio animato (Di martedì 16 febbraio 2021) E' stato recentemente pubblicato un nuovo cortometraggio animato di Final Fantasy XIV che esplora la vita quotidiana degli avventurieri nel mondo di Eorzea. Il canale YouTube ufficiale di Final Fantasy XIV Korea ha caricato il video, che vede il mondo principalmente attraverso gli occhi dei Miqo'te. Detto questo, il corto offre uno sguardo ad altre attività nel mondo, come l'avventura e la socializzazione. La maggior parte di questo video animato si svolge nella città costiera di Limsa Lominsa e riassume perfettamente l'esperienza sociale nella città di partenza. E' possibile notare vari personaggi che usano l'abilità di esibizione per riprodurre musica per coloro che si accalcano ... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 febbraio 2021) E' stato recentemente pubblicato undiXIV che esplora lanel mondo di Eorzea. Il canale YouTube ufficiale diXIV Korea ha caricato il video, che vede il mondo principalmente attraverso gli occhi dei Miqo'te. Detto questo, il corto offre uno sguardo ad altre attività nel mondo, come l'avventura e la socializzazione. La maggior parte di questo videosi svolge nella città costiera di Limsa Lominsa e riassume perfettamente l'esperienza sociale nella città di partenza. E' possibile notare vari personaggi che usano l'abilità di esibizione per riprodurre musica per coloro che si accalcano ...

The_Katbot : Final Fantasy VIII (Squaresoft, 1999) - Eurogamer_it : Nuovo cortometraggio animato per #FinalFantasyXIV. - GamingTalker : Final Fantasy 14 riceve un breve corto animato in coreano - xkuei : @raposabranca13 The Bouncer x Final Fantasy XII in PS2 era - SuperSirSer : @Tanzen Masterizzavo giochi ps1 per conto di un tabacchino. Un giorno avevo da fare ma mi chiesero se potevi fargli… -

Ultime Notizie dalla rete : Final Fantasy Tifa Lockhart sbarca su Tekken 7 con una mod

Siamo ancora all'oscuro di quando (o anche se) Final Fantasy 7 Remake arriverà su PC una volta che l'esclusività della Playstation sarà aumentata, ma i fan dei giochi di combattimento possono avere la prossima cosa migliore con una nuova mod di ...

Amazon Gaming Week: tanti sconti sui giochi Koch Media!

...99 ( 39,99 ) Black Desert - Prestige Edition - Xbox One - 24,99 ( 34,99 ) Empire of Sin - Day One Edition - Xbox One - 29,99 ( 39,99 ) Final Fantasy X/X2 HD Remaster " Nintendo Switch - 30,90 ( ...

20 anni di Final Fantasy IX: la Leggenda Dimenticata - SpazioGames Spaziogames.it Final Fantasy XIV mostra la vita quotidiana degli avventurieri in un nuovo cortometraggio animato

E' stato recentemente pubblicato un nuovo cortometraggio animato di Final Fantasy XIV che esplora la vita quotidiana degli avventurieri nel mondo di Eorzea. Il canale YouTube ufficiale di Final Fantas ...

Final Fantasy 14 riceve un breve corto animato in coreano

Square Enix ha realizzato un breve anime di Final Fantasy 14 tutto in coreano. Square Enix ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo corto animato di Final Fantasy 14 che esplora la vita quotidiana degl ...

Siamo ancora all'oscuro di quando (o anche se)7 Remake arriverà su PC una volta che l'esclusività della Playstation sarà aumentata, ma i fan dei giochi di combattimento possono avere la prossima cosa migliore con una nuova mod di ......99 ( 39,99 ) Black Desert - Prestige Edition - Xbox One - 24,99 ( 34,99 ) Empire of Sin - Day One Edition - Xbox One - 29,99 ( 39,99 )X/X2 HD Remaster " Nintendo Switch - 30,90 ( ...E' stato recentemente pubblicato un nuovo cortometraggio animato di Final Fantasy XIV che esplora la vita quotidiana degli avventurieri nel mondo di Eorzea. Il canale YouTube ufficiale di Final Fantas ...Square Enix ha realizzato un breve anime di Final Fantasy 14 tutto in coreano. Square Enix ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo corto animato di Final Fantasy 14 che esplora la vita quotidiana degl ...