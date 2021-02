Diletta Leotta e Can Yaman si sposano? La proposta vola ad alta quota (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn aereo con uno striscione sorvola il cielo di Roma e il messaggio profuma di nozze. L’attore turco Can Yaman avrebbe chiesto la mano a Diletta Leotta. “Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, Can” si legge sullo striscione ma l’autenticità del gesto non è stata confermata. Si tratterà di un autentico colpo di fulmine o lo scherzo di qualche fan? L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn aereo con uno striscione soril cielo di Roma e il messaggio profuma di nozze. L’attore turco Canavrebbe chiesto la mano a. “mi vuoi sposare? Ti amo, Can” si legge sullo striscione ma l’autenticità del gesto non è stata confermata. Si tratterà di un autentico colpo di fulmine o lo scherzo di qualche fan? L'articolo proviene da Anteprima24.it.

VanityFairIt : E quindi è proprio amore. - MediasetTgcom24 : Diletta Leotta con Can Yaman, la foto al mare è virale #dilettaleotta - Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman: la foto romantica al mare per San Valentino - MitiCanYaman : RT @pomeriggio5: Il backstage della foto tra Diletta Leotta e Can Yaman fa discuetere, intanto spunta un aereo... #Pomeriggio5 https://t.c… - NDarghahi : RT @BITCHYFit: Can Yaman ha chiesto a Diletta Leotta di sposarlo? La proposta di matrimonio -