Dayane Mello nella notte sbotta contro Rosalinda: "Da lei mi aspetto di tutto ora" (Di martedì 16 febbraio 2021) Ieri sera quasi tutti i concorrenti del GF Vip hanno nominato Giulia Salemi, che ovviamente non l'ha presa bene. Anche Rosalinda si è unita al coro e questa scelta non è stata apprezzata da Dayane Mello, che dopo la puntata è sbottata contro la sua amica. "Non è bello quello che hai fatto. Eri sua amica e l'hai nominata. Da 3 mesi che fai un percorso con lei e poi l'hai nominata. Posso dirti quello che penso? Allora adesso mi aspetto che alla fine se saremo io e Zenga tu sceglierai lui e nominerai me? Non sto litigando, ma sto dicendo quello che penso. Lei era tua amica capito? Questo è quello che ha fatto anche con Sonia. Se non conta nulla arriverà il momento che nominerai me. Se mi troverò in una situazione se scegliere tra te e Samantha allora forse sceglierò Samantha. Non è detto ...

