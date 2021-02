Crisanti tombale sul Cts: esperti? «Serve gente che l’epidemia l’ha vista sul campo, no in tv» (Di martedì 16 febbraio 2021) Crisanti stronca nettamente il Cts. Il virologo dice a chiare lettere come la pensa sul Comitato tecnico scientifico voluto dal governo Conte. E non usa mezzi termini: «Va aggiornato». Una bocciatura sonora, quella arrivata dal virologo intervenuto questa mattina ad Agorà su Raitre. Che in merito al pool di esperti del Cts che ha affiancato i politici del Conte bis, alle prese con le controverse decisioni sulla gestione della pandemia, ha dichiarato seccamente: «Penso che la squadra tecnica, e l’ho detto già altre volte, debba essere implementata da persone che questa epidemia l’hanno vista sul campo. Perché c’è chi l’ha vista in televisione e chi l’ha vista sul campo». Andrea Crisanti stronca il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 febbraio 2021)stronca nettamente il Cts. Il virologo dice a chiare lettere come la pensa sul Comitato tecnico scientifico voluto dal governo Conte. E non usa mezzi termini: «Va aggiornato». Una bocciatura sonora, quella arrivata dal virologo intervenuto questa mattina ad Agorà su Raitre. Che in merito al pool didel Cts che ha affiancato i politici del Conte bis, alle prese con le controverse decisioni sulla gestione della pandemia, ha dichiarato seccamente: «Penso che la squadra tecnica, e l’ho detto già altre volte, debba essere implementata da persone che questa epidemiannosul. Perché c’è chiin televisione e chisul». Andreastronca il ...

