Covid, la linea del rigore: ora Speranza confida in Gelmini come sua alleata (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il ministro della Salute potrebbe trovarsi solo a fronteggiare la Lega. La ricerca di un nuovo equilibrio e la cabina di regia guidata dal premier

Ultime Notizie dalla rete : Covid linea L'impatto economico inciderà sulla decisione di decretare le zone rosse

Sarà questo gruppo a fare una sintesi da cui dovrà emergere una linea unitaria da portare poi al ... I pazienti in terapia intensiva per il Covid sono 2.074, con un saldo giornaliero di 15 unità in meno ...

Blocco dei licenziamenti, primo altolà di Confindustria a Orlando

... come sostiene Confindustria - del blocco dei licenziamenti, oltre il 31 marzo, e della cig Covid, ... le imprese non sono tutte sulla stessa linea . La 'prima necessità' è quella di fare la riforma ...

Covid, la linea del rigore: ora Speranza confida in Gelmini come sua alleata Corriere della Sera Clima: anche Pesaro entra in “Clima comune”, alleanza green tra 60 città italiane e europee

C’è anche la firma dei sindaci di PESARO, FABRIANO, FANO, SAN BENEDETTO DEL TRONTO insieme quelle di altri 60 sindaci sostenitori di StopGlobalWarming.eu, l’unica iniziativa formale che, a differenza ...

Vaccini, Johnson & Johnson chiede autorizzazione a EMA

(Teleborsa) - Per battere definitivamente la pandemia servono tanti vaccini efficaci Per questo, il via libera a Pfizer Biontech, Moderna e Astrazeneca non ferma il lavoro delle altre case farmaceutic ...

