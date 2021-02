Covid | impennata di contagi a Pescara | 65% dovuto a variante | l' esperto per lockdown duro

(Di martedì 16 febbraio 2021)- I nuovi casi registrati in provincia disono 308, dato che supera il record precedente di 303 del 6 febbraio. Dei nuovi positivi ben 67 hanno meno di 19 anni. A livello provinciale, dopoc'è Chieti, con un incremento di 119(34 dei quali relativi ad under 19). La località con più nuovi casi è, con 105. Seguono gli altri comuni dell'area metropolitana, tra cui Montesilvano (47), Chieti (34), Cepagatti (28), Francavilla al Mare (21). Fortissima la pressione sull'ospedale di, dove tutta la catena di gestione dell'emergenza - dal 118 al pronto soccorso alle aree di degenza - è in tilt. Al completo, ormai da giorni, ilHospital: decine i pazienti già trasferiti in altre strutture. Ricoverati ...

MediasetTgcom24 : Impennata di contagi a Pescara: 65% dovuto a variante inglese #covid - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Impennata di contagi a Pescara: 65% dovuto a variante inglese #covid - lillydessi : #Covid, impennata di #contagi a #Pescara: “65% dovuto a #variante' - gabriarro1987 : RT @CosiWanKenobi: #Ricciardi ha ragione: la variante inglese porterà a un'impennata di casi. O si fa un lockdown serio adesso, o presto sa… - infoitinterno : Abruzzo, impennata di contagi Covid a Pescara: 65% dei casi per variante inglese -

Ultime Notizie dalla rete : Covid impennata

... soprattutto in questo momento difficile e con una nuovadi contagi in regione, ...infatti questa categoria al momento è quella che più di tutte viene rappresentata nell'operazione anti. ...Variante inglese: Pescara in zona rossa chiede il lockdowndi contagi a Pescara , che ha ... Al completo, ormai da giorni, ilHospital: decine i pazienti già trasferiti in altre ...Cronaca Pescara - 16/02/2021 08:53 - I nuovi casi registrati in provincia di Pescara sono 308, dato che supera il record precedente di 303 del 6 febbraio. Dei nuovi positivi ben ...Focolaio di Covid-19 in una casa di riposo di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara). Trentadue in tutto i positivi: si tratta di 25 dei 30 ospiti e di tutti i sette operatori. Due, al momento,.