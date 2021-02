COLLECTIVE | il docu-in corsa per due Oscar su Iwonderfull

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 16 febbraio 2021)su WONDERFULL, la piattaforma streaming Video On Demand di I Wonder Pictures, realizzata in partnership con MYmovies.it, volge il suo sguardo alle grande inchieste e a una penna che ha firmato pagine leggendarie nella storia del giornalismo. Qual è la prima visione di questa settimana? La Prima Visione di questa settimana è un’anteprima assoluta, in esclusiva su, ilmentario di Alexander Nanau vincitore dello European Film Award 2020, candidato agli Independent Spirit Award, inper la cinquina degli Academy Award 2021 sia come migliormentario che come miglior film straniero. Una delle opere più potenti degli ultimi vent’anni che I Wonder Pictures ha deciso di distribuire direttamente in VOD visto il perdurare della chiusura delle ...