Cinque infortuni muscolari in una settimana | il preoccupante record del Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 16 febbraio 2021) Se tre indizi fanno una prova, non osiamo immaginare cosa producanoindizi. Non vorremmo dire una condanna perché non verremo ma meno al garantismo e soprattutto non abbiamo mai amato i processi sommari. Però carta canta, in questo caso, certificato medico canta e preoccupa. Ilha subitonell’arco di tempo che va dalla partita di Coppa Italia contro l’Atalanta (10 febbraio) a quella contro la Juventus (13 febbraio). Non è irragionevole pensare che possa esserci stato qualche problema collettivo che riguardi la preparazione atletica e i carichi di lavoro. Quantomeno è lecito interrogarsi su questo aspetto. Perché – va da sé – una cosa sono le assenze per Covid (Fabian ora recuperato, Koulibaly, Ghoulam), un’altra glitraumatici (su ...