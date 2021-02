Che Dio ci aiuti 6 Can Yaman entra nel cast della sesta stagione (Di martedì 16 febbraio 2021) Can Yaman in Che Dio ci aiuti 6 Dopo Stefano De Martino, un altro ospite d’onore sta per arrivare nel convento di Suor ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 16 febbraio 2021) Canin Che Dio ci6 Dopo Stefano De Martino, un altro ospite d’onore sta per arrivare nel convento di Suor ...

Pontifex_it : Per comprendere meglio i disegni di Dio nella nostra vita, cerchiamo di rafforzare il rapporto con Lui nella… - Pontifex_it : La fretta di volere tutto e subito non viene da Dio. Se ci affanniamo per il subito, dimentichiamo quel che rimane… - Pontifex_it : A tutti noi può capitare di sperimentare ferite, fallimenti, sofferenze, egoismi che ci chiudono a Dio e agli altri… - pietro_tritto : RT @Pontifex_it: La fretta di volere tutto e subito non viene da Dio. Se ci affanniamo per il subito, dimentichiamo quel che rimane per sem… - fedkomtrikru : mamma dayane che falsa “sto da dio” ma non ti crede nessuno HAHAHA #exrosmello -