Catania, i convocati di Raffaele per la Ternana (Di martedì 16 febbraio 2021) Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania Giuseppe Raffaele ha convocato 23 giocatori per la sfida alla Ternana, in programma mercoledì 17 febbraio alle 15.00 allo stadio "Libero Liberati" e valevole per la venticinquesima giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21. Quattro indisponibili: a Piccolo, Russotto e Volpe si è aggiunto Martinez, costretto a rinunciare alla convocazione a causa di una colica addominale. L’estremo difensore spagnolo si sottoporrà ad accertamenti nelle prossime ore. Da stasera, il gruppo in ritiro pre-gara in Umbria. Giovedì, alle 11.00, primo allenamento in vista di Catania-Bari, in calendario domenica 21 febbraio alle 15.00.Questi gli atleti a disposizione:PORTIERI32 Alessandro Confente1 Antonio SanturroDIFENSORI16 Alessandro Albertini26 ... Leggi su itasportpress (Di martedì 16 febbraio 2021) Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore delGiuseppeha convocato 23 giocatori per la sfida alla, in programma mercoledì 17 febbraio alle 15.00 allo stadio "Libero Liberati" e valevole per la venticinquesima giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21. Quattro indisponibili: a Piccolo, Russotto e Volpe si è aggiunto Martinez, costretto a rinunciare alla convocazione a causa di una colica addominale. L’estremo difensore spagnolo si sottoporrà ad accertamenti nelle prossime ore. Da stasera, il gruppo in ritiro pre-gara in Umbria. Giovedì, alle 11.00, primo allenamento in vista di-Bari, in calendario domenica 21 febbraio alle 15.00.Questi gli atleti a disposizione:PORTIERI32 Alessandro Confente1 Antonio SanturroDIFENSORI16 Alessandro Albertini26 ...

