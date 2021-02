Cashback 2021: online il modulo Consap. Ecco come fare reclamo (Di martedì 16 febbraio 2021) È online il modulo reso disponibile da Consap per presentare reclamo nel caso di rimborsi Cashback errati. L’iniziativa Cashback 2021 ha sicuramente riscosso un discreto successo nel nostro Paese, i numeri dell’app IO parlano chiaro, sono milioni gli italiani che hanno già avuto diritto al primo rimborso dell’Extra Cashback di Natale che verrà erogato entro la fine di febbraio 2021. Non sono però mancate le lamentele riguardo ad alcune transazioni non registrate o con importi spesi che però non corrispondevano a quelli poi inseriti nel portafoglio operazioni dell’app IO. A questo proposito l’Adiconsum, e in particolare il presidente Carlo De Masi, in un comunicato stampa aveva dichiarato che: “Il malfunzionamento ... Leggi su leggioggi (Di martedì 16 febbraio 2021) Èilreso disponibile daper presentarenel caso di rimborsierrati. L’iniziativaha sicuramente riscosso un discreto successo nel nostro Paese, i numeri dell’app IO parlano chiaro, sono milioni gli italiani che hanno già avuto diritto al primo rimborso dell’Extradi Natale che verrà erogato entro la fine di febbraio. Non sono però mancate le lamentele riguardo ad alcune transazioni non registrate o con importi spesi che però non corrispondevano a quelli poi inseriti nel portafoglio operazioni dell’app IO. A questo proposito l’Adiconsum, e in particolare il presidente Carlo De Masi, in un comunicato stampa aveva dichiarato che: “Il malfunzionamento ...

