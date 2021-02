Carabinieri: concorso pubblico per 626 allievi marescialli (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Ministero della Difesa ha indetto un bando di concorso pubblico per il reclutamento di 626 allievi marescialli nel corpo dei Carabinieri, per l’ammissione all’11° corso triennale 2021-2024. Per poter partecipare al concorso bisogna essere in possesso del diploma, di godere dei diritti civili e politici, di non essere stati condannati per delitti non colposi, di essere in possesso di condotta incensurabile, di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione etc. Il concorso si svolgerà attraverso diverse fasi: una prova preliminare; prove di efficienza fisica; prova scritta di conoscenza della lingua italiana; accertamenti psico-fisici per la verifica ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Ministero della Difesa ha indetto un bando diper il reclutamento di 626nel corpo dei, per l’ammissione all’11° corso triennale 2021-2024. Per poter partecipare albisogna essere in possesso del diploma, di godere dei diritti civili e politici, di non essere stati condannati per delitti non colposi, di essere in possesso di condotta incensurabile, di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione etc. Ilsi svolgerà attraverso diverse fasi: una prova preliminare; prove di efficienza fisica; prova scritta di conoscenza della lingua italiana; accertamenti psico-fisici per la verifica ...

