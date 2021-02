Barcellona-PSG | Mbappè | “Partita straordinaria | merito di Pochettino Tripletta? Contento di una cosa”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) È stata una prestazione meravigliosa.Queste le parole di Kylian, attaccante centrale del PSG intervenuto al termine del trionfo nel match di Champions League contro il. Una prestazione sublime da parte del giovane classe '98 così come di tutta la formazione di Mauricio, apparsa per larghi tratti nettamente superiore alla franchigia blaugrana. Quest'ultima, al contrario, non è stata completamente in grado di far fronte alle numerose offensive dei parigini, nonostante il momentaneo vantaggio siglato su calcio di rigore da Lionel Messi. Una prestazione nettamente al di sopra di ogni più rosea aspettativa, che ha visto la compagine transalpina prevalere sotto ogni aspetto tecnico e tattico, con ladel centravanti ex Monaco che ha coronato un vero e proprio dominio sul rettangolo ...