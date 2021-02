Antitrust contro le mascherine U-Mask: “Enfatizzata un’efficacia che non hanno con modalità ingannevoli”. Ipotesi di uno stop temporaneo (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Antitrust ha avviato un procedimento contro la promozione e la vendita delle mascherine U-Mask perché “verrebbe Enfatizzata l’efficacia di questi dispositivi con modalità ingannevoli e aggressive, sfruttando indebitamente la situazione di emergenza sanitaria in corso per indurre il consumatore a comprare a prezzi elevati il prodotto reclamizzato”. Lo comunica l’Autorità annunciando l’avvio del “procedimento istruttorio”, nei confronti delle società U-Earth Biotech Ltd. e Pure Air Zone Italy S.r.l. L’Antitrust ha condotto oggi ispezioni nelle sedi delle due società con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza. “I claim con cui le società enfatizzerebbero l’efficacia, in termini di prevenzione, delle mascherine in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) L’ha avviato un procedimentola promozione e la vendita delleU-perché “verrebbel’efficacia di questi dispositivi cone aggressive, sfruttando indebitamente la situazione di emergenza sanitaria in corso per indurre il consumatore a comprare a prezzi elevati il prodotto reclamizzato”. Lo comunica l’Autorità annunciando l’avvio del “procedimento istruttorio”, nei confronti delle società U-Earth Biotech Ltd. e Pure Air Zone Italy S.r.l. L’ha condotto oggi ispezioni nelle sedi delle due società con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza. “I claim con cui le società enfatizzerebbero l’efficacia, in termini di prevenzione, dellein ...

