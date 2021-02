Ad Ancona | limitata la libertà di spostamento fino alle ore 24 di sabato 20 febbraio

Ultime Notizie dalla rete : Ancona limitata

il Resto del Carlino

... la seconda in tiratura di 100 copie firmate e numerate con una fotografia in edizione. I ... alla Biennale Giovani Artisti del Mediterraneo di, alla Fondazione Benetton e durante il "...Le 5 new entry nella rete ComuniCiclabili sono: ·- 1 bike - smile· Camisano Vicentino (...e case avanzate ai semafori e ha introdotto nuovi modelli come i controviali con velocità...Restrizioni fino a sabato 20 febbraio. La decisione è arrivata 'dopo il confronto con l'Istituto Superiore di Sanità e d'accordo con il Ministero della Salute'. La situazione epidemiologica, conclude ...La violazione della disposizione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 4 del d.l Un provvedimento precauzionale necessario per mitigare i flussi dei cittadini e monitorare l’an ...