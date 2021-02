Webuild: “Il modello Genova diventi modello per l’Italia” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Una squadra di 70.000 persone con 115 anni di esperienza”: il Gruppo Webuild pone al servizio del rilancio infrastrutturale e occupazionale dell’Italia “la qualità e l’ingegneria italiana sinonimo di eccellenza nel mondo, come ha dimostrato l’esperienza del Gruppo nella realizzazione del nuovo Ponte di Genova”. abr/ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Una squadra di 70.000 persone con 115 anni di esperienza”: il Gruppopone al servizio del rilancio infrastrutturale e occupazionale del“la qualità e l’ingegneria italiana sinonimo di eccellenza nel mondo, come ha dimostrato l’esperienza del Gruppo nella realizzazione del nuovo Ponte di”. abr/ su Il Corriere della Città.

