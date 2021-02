VIDEO – 15 febbraio 2012, Milan-Arsenal 4-0: gol e highlights | News (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nove anni fa il Milan di Massimiliano Allegri batteva 4-0 l'Arsenal di Arsène Wenger in Champions League. Fu protagonista anche Zlatan Ibrahimovi? VIDEO – 15 febbraio 2012, Milan-Arsenal 4-0: gol e highlights News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nove anni fa ildi Massimiliano Allegri batteva 4-0 l'di Arsène Wenger in Champions League. Fu protagonista anche Zlatan Ibrahimovi?– 154-0: gol ePianeta

stanzaselvaggia : 'Draghi? Mi dispiace che ci sia un italiano complice di un' Unione europea che vuole massacrare gli italiani. Non s… - insopportabile : Quattro anni di @ParoleOstili ??. Quest'anno si festeggia ovunque e noi lo faremo mercoledì 17 febbraio alle 19,30 s… - mtvitalia : ?? I BTS come non li hai mai visti ?? #MTVUnplugged ti aspetta su MTV Music (Sky 131 e 704) la notte tra il 23 e il… - bettadigiulio : RT @insopportabile: Quattro anni di @ParoleOstili ??. Quest'anno si festeggia ovunque e noi lo faremo mercoledì 17 febbraio alle 19,30 su Cl… - arstarIight : RT @GOT7_italia: [SCHEDULE??] Oggi, 15 febbraio, alle ore 11:00(????) non perdetevi la VLive di Youngjae!?? “Venite nella pasticceria di tort… -