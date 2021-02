Verona Parma, i convocati di Juric: 9 assenti per gli scaligeri (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ivan Juric ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro il Parma: ben 9 indisponibili Ivan Juric ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro il Parma. Oltre a Dawidowicz mancano dalla lista di Juric gli squalificati Faraoni e Zaccagni ma anche Kalinic, Ceccherini, Salcedo, Favilli, Rüegg e Benassi. Portieri: Silvestri, Barardi, Pandur.Difensori: Dimarco, Udogie, Cetin, Gunter, Magnani, Amione,Centrocampisti: Veloso, Barak, Lazovic, Ilic, Terracciano, Vieira, Sturaro, Bessa, Tameze.Attaccante: Yeboah, Colley, Lasagna. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ivanha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di questa sera contro il: ben 9 indisponibili Ivanha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di questa sera contro il. Oltre a Dawidowicz mancano dalla lista digli squalificati Faraoni e Zaccagni ma anche Kalinic, Ceccherini, Salcedo, Favilli, Rüegg e Benassi. Portieri: Silvestri, Barardi, Pandur.Difensori: Dimarco, Udogie, Cetin, Gunter, Magnani, Amione,Centrocampisti: Veloso, Barak, Lazovic, Ilic, Terracciano, Vieira, Sturaro, Bessa, Tameze.Attaccante: Yeboah, Colley, Lasagna. Leggi su Calcionews24.com

