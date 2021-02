Variante inglese, i nuovi dati dal Regno Unito: “Fino al 50% più contagiosa, così la mortalità aumenta del 30-70%” (Di lunedì 15 febbraio 2021) La Variante inglese del coronavirus è “più contagiosa dal 30% al 50%” rispetto agli altri ceppi in circolazione ed è associata “a un aumento del rischio di ospedalizzazione e morte“. Sono queste le conclusioni preliminari a cui è arrivato il New and emerging respiratory virus threats advisory group (Nevrtag), cioè la controparte britannica del nostro Comitato tecnico scientifico. Il team di esperti, che assiste Downing Street nella gestione della pandemia, ha analizzato 12 studi indipendenti condotti nel Regno Unito sulla Variante inglese, indicata con la sigla B.1.1.7, e ha fornito il suo primo responso. Solo nelle prossime settimane, però, in concomitanza “con un ulteriore consolidamento dei dati”, potranno essere elaborate delle “analisi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ladel coronavirus è “piùdal 30% al 50%” rispetto agli altri ceppi in circolazione ed è associata “a un aumento del rischio di ospedalizzazione e morte“. Sono queste le conclusioni preliminari a cui è arrivato il New and emerging respiratory virus threats advisory group (Nevrtag), cioè la controparte britannica del nostro Comitato tecnico scientifico. Il team di esperti, che assiste Downing Street nella gestione della pandemia, ha analizzato 12 studi indipendenti condotti nelsulla, indicata con la sigla B.1.1.7, e ha fornito il suo primo responso. Solo nelle prossime settimane, però, in concomitanza “con un ulteriore consolidamento dei”, potranno essere elaborate delle “analisi ...

