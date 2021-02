Variante inglese, 300 casi in Campania: caccia a chi è stato in contatto con i positivi (Di martedì 16 febbraio 2021) Un contagio su quattro in Campania è causato dalla Variante inglese del virus. Su mille tamponi molecolari effettuati negli ultimi due giorni nei laboratori dell?Istituto Zooprofilattico... Leggi su ilmattino (Di martedì 16 febbraio 2021) Un contagio su quattro inè causato dalladel virus. Su mille tamponi molecolari effettuati negli ultimi due giorni nei laboratori dell?Istituto Zooprofilattico...

RobertoBurioni : In Israele il vaccino a mRNA sta funzionando sul campo in maniera eccellente. Sbrighiamoci o finiremo nei guai con… - ladyonorato : Questo allarmismo con gli appelli a “misure rafforzate” per fermare la “variante inglese” sono l’ennesima prova di… - emenietti : con quasi il 18 per cento di prevalenza della 'variante inglese' litighiamo sugli impianti sciistici, ok ?? - rolandoroccando : RT @Marcell77640487: Il CTS già sapeva della variante inglese. Ha dato l'ok alle aperture piste sci. 24h prima, senza nessun numero in cres… - Zamberlett : RT @AScarfogliero: ????????... SPERANZA CHIUDE LE PISTE SCIISTICHE PER LA VARIANTE INGLESE DEL VIRUS. LAMORGESE APRE I PORTI PER QUELLA AFRICAN… -