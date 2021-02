Tg Sanità, edizione del 15 febbraio 2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Più personale per vaccinare gli italiani e una logistica adeguata in tutto il Paese per una somministrazione più rapida. È quanto prevederebbe il piano sulla sanità del premier incaricato, Mario Draghi, per un cambio di passo sulla campagna vaccinale. Secondo l’ex presidente della Bce, da quanto si apprende, occorrerà inoltre dare priorità ad insegnanti e personale scolastico, e si parla anche di una piattaforma digitale e un call center per le prenotazioni, con l’obiettivo di avere in tempo reale l’andamento delle vaccinazioni. Un’accelerazione, questa, di cui Draghi ha parlato a tutti i partiti durante le consultazioni. COVID. AGGIORNAMENTO PIANO VACCINI, 6 LE CATEGORIE PRIORITARIE Leggi su dire (Di lunedì 15 febbraio 2021) Più personale per vaccinare gli italiani e una logistica adeguata in tutto il Paese per una somministrazione più rapida. È quanto prevederebbe il piano sulla sanità del premier incaricato, Mario Draghi, per un cambio di passo sulla campagna vaccinale. Secondo l’ex presidente della Bce, da quanto si apprende, occorrerà inoltre dare priorità ad insegnanti e personale scolastico, e si parla anche di una piattaforma digitale e un call center per le prenotazioni, con l’obiettivo di avere in tempo reale l’andamento delle vaccinazioni. Un’accelerazione, questa, di cui Draghi ha parlato a tutti i partiti durante le consultazioni. COVID. AGGIORNAMENTO PIANO VACCINI, 6 LE CATEGORIE PRIORITARIE

