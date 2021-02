Stranger Things 4, Finn Wolfhard: "Sarà la stagione più dark" (Di martedì 16 febbraio 2021) Finn Wolfhard ha parlato di Stranger Things 4 anticipando che Sarà la stagione più dark della serie creata dai fratelli Duffer. Stranger Things 4 sembra Sarà una stagione molto dark: Finn Wolfhard ha parlato dell'atmosfera che caratterizza i nuovi episodi della serie creata dai fratelli Duffer. Le riprese hanno subito qualche ritardo e ora sono attualmente in corso, permettendo ai giovani protagonisti di rivelare qualche piccola anticipazione. Finn Wolfhard, rispondendo alle domande di CBC Listen, ha infatti dichiarato parlando delle prossime puntate di Stranger Things: "Ogni ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 febbraio 2021)ha parlato di4 anticipando chelapiùdella serie creata dai fratelli Duffer.4 sembraunamoltoha parlato dell'atmosfera che caratterizza i nuovi episodi della serie creata dai fratelli Duffer. Le riprese hanno subito qualche ritardo e ora sono attualmente in corso, permettendo ai giovani protagonisti di rivelare qualche piccola anticipazione., rispondendo alle domande di CBC Listen, ha infatti dichiarato parlando delle prossime puntate di: "Ogni ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Stranger Things 4, Finn Wolfhard: 'Sarà la stagione più dark' - ciaosonogio : RT @rakyarte: il fandom di Stranger Things che aspetta la quarta stagione.. - kyootjs : guardando stranger things per la terza volta - dylsmine : @narcissavibes film preferiti harry potter, the maze runner, marvel & dc, divergent e altre saghe, serie tv beh son… - lagoonsuga : madonna che schifo il fratello di max in stranger things mi fa proprio sboccare -