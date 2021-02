Sci | Malan | ' stop ultimo atto governo Conte'

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - “Voglio considerare l'assurdoagli impianti sciistici, giunto quando spese e programmi sono stati abbondantemente fatti, l'del, l'di quei decreti di dubbia costituzionalità e di certa mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini che investono, lavorano e amano il proprio Paese". Lo afferma Lucio, vicecapogruppo vicario di Forza Italia al Senato. "Da oggi in poi -aggiunge- bisognerà rispettare le regole e soprattutto rispettare i cittadini italiani. In questo senso, ottima la proposta del neo coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani di sostituire Domenico Arcuri con una persona capace come Guido Bertolaso".

Per dire: Marzia, a mezzogiorno ha servito 30 caffè in tutto. 'Un normale 8 dicembre? Non ... E su quelli che sciano adesso: 'Tutta gente che suglisa stare bene'. E, garantito, anche oggi, ...Gli atleti torinesi della categoria Ragazzi si sono sfidati domenica 14 febbraio sulla pista olimpica Giovanni Alberto Agnelli di Sestriere nel Gigante valido per il Trofeo Lauretana organizzato dallo ...