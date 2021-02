Ricciardi e il lockdown: "Do consigli se utile altrimenti mi faccio da parte" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il giorno dopo continuano a tenere banco le parole di Walter Ricciardi , igientista e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza che domenica ha rilanciato la necessità di un lockdown ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il giorno dopo continuano a tenere banco le parole di Walter, igientista e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza che domenica ha rilanciato la necessità di un...

thetrueshade : Sono d’accordo con #Ricciardi, ci vuole un lockdown totale per lui e per tutti quelli come lui. Rinchiudeteli e no… - Adnkronos : Sgarbi: 'Lockdown totale? Draghi rinnovi Cts e cacci Speranza e Ricciardi' - GiovanniToti : Tutte le sante domeniche il super consulente del Ministero della Salute #Ricciardi invoca un nuovo lockdown totale.… - Rossell73039474 : RT @MarcoCantamessa: Coronavirus e lockdown totale, Vaia (Spallanzani) a Ricciardi: 'Non serve. Le varianti non siano usate come clava poli… - PulcinoRossoner : RT @ricpuglisi: Come se il consigliere del governatore di una banca centrale dell'eurozona cercasse di forzare la mano al presidente della… -