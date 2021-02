Rende. La dottoressa Chiara Lolli preside la Consulta per le famiglie (Di lunedì 15 febbraio 2021) Costituita con decreto del sindaco Marcello Manna la Consulta per l’infanzia, i giovani e le famiglie del comune di #Rende. A presiedere l’organismo consultivo del primo cittadino sarà la consigliera di maggioranza dottoressa Chiara Lolli coadiuvata da Rita Volpintesta e Angela Zavaglia. “Siamo lieti –ha diChiarato la dottoressa Chiara Lolli- di poter avviare un confronto aperto su tali tematiche promuovendo la partecipazione e la libera espressione a tutela del benessere sociale della cittadinanza. La Consulta rappresenta un importante sede di confronto e scambio di informazioni tra soggetti, avente lo scopo di tutelare il benessere sociale dei bambini, dei giovani e delle famiglie ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 15 febbraio 2021) Costituita con decreto del sindaco Marcello Manna laper l’infanzia, i giovani e ledel comune di #. A presiedere l’organismo consultivo del primo cittadino sarà la consigliera di maggioranzacoadiuvata da Rita Volpintesta e Angela Zavaglia. “Siamo lieti –ha dito la- di poter avviare un confronto aperto su tali tematiche promuovendo la partecipazione e la libera espressione a tutela del benessere sociale della cittadinanza. Larappresenta un importante sede di confronto e scambio di informazioni tra soggetti, avente lo scopo di tutelare il benessere sociale dei bambini, dei giovani e delle...

FlavioS43731467 : @sole24ore @PaoloBricco Sa che dolori che ha dato a noi Dottoressa Fornero, ma lei è così ottusa che probabilmente non se ne rende conto! - Sw3etSaw : La dottoressa mi ha detto di non abbandonare il piano perché mi rende felice e stavo per piangerle in faccia... - antonellacirce1 : @pavelrigromov @nonelarena Mi spiace per Giletti, giornalista di spessore .Se continua così nel caso genovese risc… -