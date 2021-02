Pillon assolto in appello per le frasi contro un’associazione Lgbtq. I giudici: «Non fu diffamazione» (Di lunedì 15 febbraio 2021) A comunicarlo è lui stesso con una nota stampa e un Whatsapp ai giornalisti in rubrica: la Corte di appello di Perugia ha assolto il senatore Simone Pillon «da ogni imputazione e ha ordinato la restituzione delle somme che aveva dovuto versare agli esponenti di Arcigay a titolo di risarcimento». Una sentenza che ribalta così, sottolinea il leghista, quella di condanna in primo grado, nel processo che ha avuto il via a partire dall’associazione Lgbtq Omphalos Perugia, che aveva querelato Pillon, allora avvocato ed esponente del Family Day, per le sue espressioni. Il senatore fautore del disegno di legge sulla riforma dell’affido condiviso aveva definito i componenti dell’associazione «adescatori di minorenni», a causa di un loro intervento in un liceo di Perugia. «Il fatto non costituisce reato», ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 febbraio 2021) A comunicarlo è lui stesso con una nota stampa e un Whatsapp ai giornalisti in rubrica: la Corte didi Perugia hail senatore Simone«da ogni imputazione e ha ordinato la restituzione delle somme che aveva dovuto versare agli esponenti di Arcigay a titolo di risarcimento». Una sentenza che ribalta così, sottolinea il leghista, quella di condanna in primo grado, nel processo che ha avuto il via a partire dall’associazioneOmphalos Perugia, che aveva querelato, allora avvocato ed esponente del Family Day, per le sue espressioni. Il senatore fautore del disegno di legge sulla riforma dell’affido condiviso aveva definito i componenti dell’associazione «adescatori di minorenni», a causa di un loro intervento in un liceo di Perugia. «Il fatto non costituisce reato», ...

SimoPillon : #PILLON ASSOLTO in appello da ACCUSE DI #OMOFOBIA di ARCIGAY. Dedico questa vittoria a tutte le mamme e a tutti i… - ProlifeCerLad : RT @tempoweb: Pillon assolto in secondo grado dalle accuse dell'Arcigay - joe3717 : RT @SimoPillon: #PILLON ASSOLTO in appello da ACCUSE DI #OMOFOBIA di ARCIGAY. Dedico questa vittoria a tutte le mamme e a tutti i papà che… - FamilyDayDNF : RT @SimoPillon: #PILLON ASSOLTO in appello da ACCUSE DI #OMOFOBIA di ARCIGAY. Dedico questa vittoria a tutte le mamme e a tutti i papà che… - andrea61990928 : RT @SimoPillon: #PILLON ASSOLTO in appello da ACCUSE DI #OMOFOBIA di ARCIGAY. Dedico questa vittoria a tutte le mamme e a tutti i papà che… -