Per la Transizione ecologica ora si recluti un esercito di competenti

Sono un tecnico: studio la biodiversità e il funzionamento degli ecosistemi e ho competenze comprovate da produzione scientifica. Da tecnico, dico che i tecnici dovrebbero fare i tecnici e non i politici: non sono favorevole ai governi tecnici, preferisco che la politica sia fatta da politici in grado di utilizzare le competenze di molti tecnici e di fare una sintesi dei loro pareri, in modo da prendere decisioni basate sulla migliore conoscenza disponibile. A volte tecnici con competenze differenti possono dare consigli discordanti: il politico deve decidere quali considerare preminenti. Un tecnico assurto a ruolo politico potrebbe non essere incline ad ascoltare tecnici con convinzioni differenti dalle sue. Pensate a un Ministero della Salute affidato a Zangrillo, oppure a Burioni. Il ministro Speranza non è un medico, è laureato in Scienze Politiche. Le sue competenze in campo ...

