Omicidio Faenza | compagno di Ilenia | “Volevo sposarla”

Vivodisogniebas : RT @TgrRai: #Faenza (Ravenna), omicidio Ilenia #Fabbri: una telecamera potrebbe avere ripreso l'assassino. Scoperto l'audio di una telefona… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Delitto di Faenza, il compagno di Ilenia Fabbri: «Volevo sposarla, avevamo già le fedi» - Corriere : Delitto di Faenza, il compagno di Ilenia Fabbri: «Volevo sposarla, avevamo già le fedi» - mlgelm : RT @Corriere: Delitto di Faenza, il compagno di Ilenia Fabbri: «Volevo sposarla, avevamo già le fedi» - angiuoniluigi : RT @Corriere: Delitto di Faenza, il compagno di Ilenia Fabbri: «Volevo sposarla, avevamo già le fedi» -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Faenza

... ma Claudio Nanni, l'ex marito della quarantaseienne uccisa all'alba di sabato 6 febbraio a, resta al momento l'unico indagato per l'dell'ex coniuige. L'ipotesi è sempre la stessa, ...Leggi anche Ilenia Fabbri, uccisa in casa con un taglio alla gola Delitto di: nuovi sopralluoghi nella casa di Ilenia Fabbri Dal 2012 uccise quasi mie donne, i volti e le storie...Nessun nuovo indagato e nessun nuovo sospettato dunque negli ultimi giorni, con lo stesso Claudio Nanni ancora a piede libero. Sul piano formale le indagini sono al punto di prima ma il quadro investi ...Delitto di Via Poma, parla il criminologo Carmelo Lavorino: “riaprire il caso” Intervista all’autore del libro che racconta il groviglio di errori degli I ...