NCIS in replica lunedì 15 febbraio su Rai 2 | inizia la stagione 17

(Di lunedì 15 febbraio 2021)insu Rai 215, le anticipazioni15Rai 2 riportain prima serata con le repliche della17 in attesa di vedere probabilmente a marzo la18ta lo scorso 17 novembre in ritardo, come tutta la programmazione, a causa del Covid-19.17×01-02-03 Fuori dal buio: Ziva arriva nel seminterrato di Gibbs per avvisarlo di un imminente pericolo e vuole portarlo in una casa sicura. Dopo pochi minuti, i due vengono assaliti da un commando armato, ma riescono a fuggire grazie a un ordigno artigianale, che uccide uno degli assalitori. Sulla scena rimane un lembo del cappotto di Ziva che Bishop riconosce… Alla luce: mentre Gibbs e Ziva ...

Ultime Notizie dalla rete : NCIS replica

Dituttounpop

Su Canale5, in, L'Amore Strappato 2.090.000 (9,1%). Su Italia1 The Day After Tomorrow L'alba del giorno dopo 1.791.000 (7,6%). Su Rai2 La Caserma 1.686.000 (7%). Su Tv8 Italia's Got Talent 1.È stato seguito, infatti, da 3.692.000 spettatori pari al 21.2% di share Ascolti tv di lunedì 8 febbraio Rai2 ha trasmesso ingli ultimi due episodi di N. C. I. S. che sono stati seguiti da 1.Sul sito di RaiPlay è disponibile lo streaming live dei canali tv dove poter vedere in diretta NCIS e tutti i programmi della rete ... dove si trovano anche quelle in replica durante il giorno. Oltre ...NCIS 16, anticipazioni episodi 8 febbraio, finale di stagione: Gibbs in crisi, un gradito ritorno di uno dei volti noti della serie ...